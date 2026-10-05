¡Pasaron cosas! Comunicadora se defendió y dijo que jamás fue violenta ndaje La periodista María Elsa Núñez estuvo en el centro de un sarambí mediático kuri la semana pasada tras ser viralizada unos supuestos mensajes suyos do…

La periodista María Elsa Núñez estuvo en el centro de un sarambí mediático kuri la semana pasada tras ser viralizada unos supuestos mensajes suyos donde acusaba a una de las participantes de un reality nacional de ser “una fruta podrida” ndaje y ahora salió a dar su versión sobre este tema.

MaríaE comentó que dejó pasar el tiempo hasta que la gente deje de juzgarle sin tener su versión de los hechos.

“Asumo, fue un mensaje que yo envié jodiendo, así como jodíamos con la mayoría eh que formaban parte de ese grupo, pero era un chiste interno que estábamos haciendo ahí. Ese grupo de WhatsApp era un grupo privado donde creía que había confianza porque todos éramos compañeros, que nos estábamos conociendo, con quienes hacíamos bromas sin tener la intención de destrozarla a una persona, como me dijeron”, tiró en un reel publicado en su historia de Instagram.

Y luego comentó, “yo asumo, hago un mea culpa, pero todo tiene un porqué, hubo una historia previa, contó un episodio que no fue así, se cambió todo y me dejaron como al agresiva, se habló hasta de violencia física, por Dios, cosa que jamás ocurrió y tengo testigos”.

La presentadora contó que ese día hubo dos grabaciones y en la segunda subió al balcón, “antes de empezar a grabar y yo me bajé la escalera, una de las productoras me piropea en broma y yo me hice la payasa, al bajar hago un movimiento con el pelo y se va por esa persona, les juro que fue sin querer”.

“Yo nunca jamás tuve la intención de golpearle con mi cabello y de por ahí sí, por por lo sensible que tenía los pechos por la operación que se habían hecho, de por ahí sí le dolió, pero nunca fue mi intención golpearle”, tiró.

La otra persona reaccionó mal ndaje y le dijo de mala manera que se tranquilice. “Me dice de una forma tan fea que yo no podía creer que me doy la vuelta y le digo, ‘¿Qué?¿Vos no me vas a tranquilizar a mí? y me dice, ‘me golpeaste los pechos’ y le contesté ‘nunca fue con mi intención nunca fue con mi intención, perdón”. Eso fue lo único que le dije.

Luego gatilló finalmente que tuvo que salir a hablar mante avei porque la tildaron de “violenta”, “tengo que salir a defenderme, a defender mi nombre, porque yo no soy una tipa agresiva. Esto ya es locura de locura, ¡me acusan de agresión del otro lado!, y yo tengo guardado el video”, explicó finalmente.