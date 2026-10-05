[VIDEO] ¿Qué dijo nuestra miss cuando el jurado le preguntó sobre Clara Sosa? 👑 Micaela Viveros, Miss Grand Paraguay tuvo su entrevista con el jurado.

Mikki eligió un vestido blanco para su presentación ante el jurado. Llegó el día 17 del certamen de Miss Grand Internacional que se realiza en Tailandia, y cada una de las candidatas tenía su presentación ante los miembros del jurado.

Una vez más nuestra representante llamó la atención con su atuendo, un vestido al cuerpo con un espaldar muy elegante.

Durante la entrevista Micaela respondió en inglés y entre tantas consultas el jurado le recordó a Clara Sosa, la primera paraguaya en ganar la corona de Miss Grand Internacional.

“No soy mejor que Clara Sosa, porque cada persona es única. No busco ser perfecta, yo solo busco ser una mujer versión de mí misma, representar a esta nueva generación y dejar un legado a mí país”, respondió ella.