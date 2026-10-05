¡Que lindo! Mirá la actividad de la familia de Mariela Bogado Paseo familiar, fotos y de paso, le felicitó a su mena por su nuevo trabajo como periodista en un medio de prensa nacional.

Mariela Bogado, la hermana de la reina de la cumbia, Marilina, compartió en sus redes sociales una postales de su familia, donde felicitó avei de paso a su mena Fernando Eid por estar de nuevo en el ambiente periodístico.

“Muchos éxitos amorcito, verte volver a donde perteneces me llena el corazón de orgullo, te amo, te admiro y te acompaño en cada paso. Este es sólo el comienzo de todo lo bueno que viene para vos, brilla como sólo vos sabes hacerlo. Te amamos tu familia”, escribió Mariela en Instagram.

En las fotografías publicadas, se le ve a la pareja y sus hijas disfrutando de un paseo por Asunción.

“No te conozco en persona pero les admiro muchísimo como familia desde que vivían en Bolivia les sigo, soy una señora de 64 años yles quiero mucho y éxito señor en su nuevo trabajo”, “éxitos señorFernando,por fin te vamos a ver nuevamente en la tele”, “éxitos querido amigo @fernandoeidok y @mariela_bogadook, que sea el comienzo de muchas puertas más por abrir juntos”, fueron algunos de los mensajes que enviaron sus seguidores de las redes sociales.