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Se entregó un implicado por el jejuka a conductor

Tras el asesinato del jueves pasado en Luque.

| Por Crónica
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Uno de los matones del conductor de plataforma en Luque.

Cayó en la trampa de la culpa y se entregó en Luque uno de los presuntos asesinos del chofer de Bolt. El sospechoso Kevin Delgado se presentó en la Comisaría de Isla Bogado y delató todito a sus cómplices.

El cobarde crimen oiko el jueves a la noche cuando interceptaron al trabajador Gustavo B. (40). Las investigaciones revelaron que usaron como “carnada” a dos yvoty para atraer al chofer a la trampa.

Diana A. (18) y una menor de 16 años fingieron ser pasajeras para llevar al chofer hacia los emboscadores. Al llegar al sitio, tres arrieros en moto le cerraron el paso y las chiplis bajaron corriendo al toque.

Don Gustavo intentó defenderse con garras y dientes, pero los malandros le dispararon en la cabeza y el abdomen. Gravemente herido, el guapo trabajador aceleró su auto hasta chocar violentamente contra un tejido.

Lamentablemente, el abnegado conductor falleció en el lugar tras recibir los mortales impactos de bala.

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