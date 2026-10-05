Sin necesitar a Cristiano, Portugal eliminó a Noruega Los lusos derrotaron a los vikingos para pasar a cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa, todo esto en medio de la polémica por el aparente retiro de Cristiano Ronaldo.

Portugal derrotó a Noruega y sin Cristiano clasificó a cuartos de la Liga de la Naciones.

Este pasado domingo, en el Estadio do Dragão de Oporto, Portugal recibió a Noruega por los octavos de final de la Liga de Naciones de Europa, logrando la clasificación a cuartos venciendo por 2-1 luego de la turbulenta semana que vivió la selección lusa, debido a la salida voluntaria de Cristiano Ronaldo del equipo.

João Cancelo y Gonçalo Ramos fueron los encargados de marcar los dos tantos para vencer al combinado vikingo, que había comenzado ganando el partido con un gol de Kristoffer Ajer. Cabe resaltar que de hecho Portugal es la vigente campeona de la Liga, por lo que se encuentra bastante exigida por sus hinchas.

Todo esto se da en medio de la semana más polémica vivida por la selección europea en años, ya que su máxima figura desde hace más de 20 años, Cristiano Ronaldo, decidió abandonar el equipo en medio del certamen luego de haber permanecido en el banco el día anterior, y de haberse aparentemente molestado con las palabras del DT, Jorge Jesus.