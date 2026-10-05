Tras ronda de tragos mataron a un indígena

Un sangriento mbarete guarará en medio de una ronda de tragos terminó en tragedia y muerte en Yukyty. El feroz crimen oiko a eso de las 20:00 en la comunidad indígena Ava Guaraní, al costado del Cerro Lambaré.

Los dos arrieros andaban empinando el codo hasta que los cañozos calentaron la cabeza de ambos. La discusión subió de tono y el agresor agarró un filoso cuchillo de cocina para liquidar a su rapai.

Sin dudarlo dos veces, le asestó una mortal y certera estocada directo a la altura del cuello. Vecinos de la zona reaccionaron raudamente, le aplicaron un corretaje al asesino y lo redujeron en el suelo.

Los propios familiares auxiliaron al herido volando hasta el Hospital de Lambaré, donde se constató su deceso. Agentes de la Comisaría 8.ª llegaron al sitio y le pusieron los ganchos al supuesto criminal de la comunidad.

El arma homicida fue recuperada por la perrada y entregada todita a las autoridades para la pericia. El temible matón fue puesto a disposición de la Fiscalía para pagar por la vida que arrebató en el chupódromo.