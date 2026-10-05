“Triki” gana y escala a costa de Luqueño Trinidense despachó al “Chanchón” en Villa Elisa y subió a la tercera posición en la tabla.

El duelo de auriazules fue para el Sportivo Trinidense. En el estadio “Luis Alfonso Giagni” de Villa Elisa, el “Triki” fue más efectivo y en un entretenido encuentro venció 3-2 al Sportivo Luqueño para acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones y seguir ilusionado con pelear por el título.

Bien temprano, a los 5 minutos de juego, Tomas Rayer, con un remate de lejos y esquinado, venció a Campisi y puso el 1-0 a favor de Trinidense. Pero, cuando se iba el primer tiempo, Iván Maggi apareció con un potente remate de fuera del área para poner el 1-1, que duró muy poco ya que en la siguiente jugada, Néstor Camacho cambió una falta penal por gol y la primera mitad se cerró con el 2-1 para el “Triki”.

En el complemento el “Chanchón” volvió a emparejar la cosa, otra vez con Iván Maggi como goleador, aprovechando una mala salida del arquero Víctor Samudio.

El juego se hizo de ida y vuelta, los dos tuvieron sus chances, pero el que no perdonó fue Gustavo Viera, que se metió al área por derecha y sacó un remate potente que venció a Campisi y decretó el 3-2 con el que se cerró el encuentro. Trinidense sumó su segundo triunfo al hilo y escaló a la tercera posición de la tabla.

CAMACHO SE ACERCA CADAVEZ MÁS HINA

Con su gol ante el Sportivo Luqueño, el delantero del Sportivo Trinidense, Néstor Camacho, llegó a los 150 gritos en el fútbol paraguayo, es el segundo máximo artillero en la historia y quedó a sólo 10 tantos de Santiago Salcedo que tiene 160 y ocupa el primer lugar en esta tabla. “Sa-Sa” sigue chutando en San Lorenzo y tiene todavía chances en lo que queda de este Torneo Clausura de aumentar sus números, pero “Crackmacho” viene arrimando con todo.