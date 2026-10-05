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“Triki” gana y escala a costa de Luqueño

Trinidense despachó al “Chanchón” en Villa Elisa y subió a la tercera posición en la tabla.

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Abrazo para el capitán Néstor Camacho tras el segundo gol. (APF).

El duelo de auriazules fue para el Sportivo Trinidense. En el estadio “Luis Alfonso Giagni” de Villa Elisa, el “Triki” fue más efectivo y en un entretenido encuentro venció 3-2 al Sportivo Luqueño para acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones y seguir ilusionado con pelear por el título.

Bien temprano, a los 5 minutos de juego, Tomas Rayer, con un remate de lejos y esquinado, venció a Campisi y puso el 1-0 a favor de Trinidense. Pero, cuando se iba el primer tiempo, Iván Maggi apareció con un potente remate de fuera del área para poner el 1-1, que duró muy poco ya que en la siguiente jugada, Néstor Camacho cambió una falta penal por gol y la primera mitad se cerró con el 2-1 para el “Triki”.

En el complemento el “Chanchón” volvió a emparejar la cosa, otra vez con Iván Maggi como goleador, aprovechando una mala salida del arquero Víctor Samudio.

El juego se hizo de ida y vuelta, los dos tuvieron sus chances, pero el que no perdonó fue Gustavo Viera, que se metió al área por derecha y sacó un remate potente que venció a Campisi y decretó el 3-2 con el que se cerró el encuentro. Trinidense sumó su segundo triunfo al hilo y escaló a la tercera posición de la tabla.

CAMACHO SE ACERCA CADAVEZ MÁS HINA

Con su gol ante el Sportivo Luqueño, el delantero del Sportivo Trinidense, Néstor Camacho, llegó a los 150 gritos en el fútbol paraguayo, es el segundo máximo artillero en la historia y quedó a sólo 10 tantos de Santiago Salcedo que tiene 160 y ocupa el primer lugar en esta tabla. “Sa-Sa” sigue chutando en San Lorenzo y tiene todavía chances en lo que queda de este Torneo Clausura de aumentar sus números, pero “Crackmacho” viene arrimando con todo.

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