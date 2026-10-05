Trinidense y Luqueño chocarán en Villa Elisa En un enfrentamiento de auriazules, el Triki y el Chanchón se enfrentarán en el Luis Alfonso Giagni desde las 17:00 de este lunes.

El Sportivo Trinidense y el Sportivo Luqueño se enfrentarán esta tarde desde las 17:00 en el Luis Alfonso Giagni, donde el equipo del barrio Santísimo Trinidad hará las veces de local en esta ocasión. El juego se considera clave para las aspiraciones que ambos equipos tienen.

El local viene de una gran victoria ante Cerro Porteño por 2-1, y en estos momentos se ubica dentro de la tabla acumulativa, en zona de clasificación a Copa Conmebol Sudamericana. No obstante, de seguir en la senda ganadora, el equipo de José Arrúa podría incluso aspirar a clasificar a la Libertadores.

El Chanchón, en tanto, llega motivado luego de su gran victoria sobre Olimpia por la vía de los penales en la Copa Paraguay, por lo que buscará contagiarse de ese buen momento en el Clausura, en donde tiene que sumar para alejarse de la zona roja del descenso. El lance tendrá a Alipio Colmán como juez central.