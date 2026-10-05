¡Triste final! Falleció la niña que había sido sacada sin permiso del Hospital de Barrio Obrero Una triste noticia se conoció este lunes al mediodía: falleció la niña que días atrás había sido retirada sin autorización del Hospital de Barrio Obr…

Falleció la peque que había sido retirada sin permiso del hospital.

Una triste noticia se conoció este lunes al mediodía: falleció la niña que días atrás había sido retirada sin autorización del Hospital de Barrio Obrero y posteriormente localizada en una vivienda de Puente Kyjhá, departamento de Canindeyú.

La pequeña fue trasladada nuevamente hasta el Hospital Nacional de Itauguá, donde quedó internada bajo cuidados médicos. Sin embargo, pese a la atención recibida, este lunes se confirmó su fallecimiento.

El caso había generado preocupación luego de que la menor fuera retirada del centro asistencial por una tía y otro familiar, quienes la llevaron en un vehículo particular hasta Canindeyú, según los datos difundidos sobre el caso.

La madre de la niña vive en España y, de acuerdo con la información disponible, había dejado a la pequeña bajo el cuidado de su tía.