Un bocho de 16 años desarrolla una IA que puede usar tu PC Es alumno del colegio Goethe de Asunción y va en el 1° de la media.

Un guapo mitã’i de solo 16 años la rompe en el mundo del software y la inteligencia artificial. El talentoso jovencito lidera su propia firma tecnológica y ya creó productos que causan furor. Se llama Mateo Palau y está cursando el 1° de la media en el colegio Goethe.

El mismo conversó con Crónica y explicó que “desde los 10 años ya me metí de lleno en el mundo de la informática. Empecé creando un juego en Roblox que llegó a 3 millones de visitas y 20.000 jugadores activos. Hoy en día encabezo mi propia firma denominada Nova Labs, en donde actualmente estoy desarrollando un software potenciado por IA pura”.

Agregó que “diseño una plataforma escolar con un tutor virtual que ayuda a los alumnos a entender sus tareas. Se trata de “Dovren”, un agente que realiza trabajos complejos en la computadora. La misma procesa pedidos por texto o voz, juntando facturas o resumiendo datos en un segundo”.

El bocho de las compus manifestó que “lo más espectacular es que la IA entiende perfectamente guaraní y el jopara. Esta herramienta está pensada justamente para que la gente de nuestro país se comunique sin ninguna inconveniente. Si las personas solo saben hablar en guaraní o jopara la IA lo puede entender perfectamente”.

Para verificar y corroborar perfectamente el funcionamiento de esta app avei creó “Tesven”, explicó que “es un sistema de seguridad que controla que la IA no alucine ni haga macanas. Esta capa de protección pide permiso al usuario antes de ejecutar cualquier acción. Una IA trabaja y la otra acciona”.

Desde los 10 años ya nació su amor por el mundo informático y digital.

Apostar por lo nacional

El mitã’i explicó que en Paraguay hay potencial pero faltaban softwares con sello bien nacional. “Para que entienda el idioma guaraní, entrenan a la máquina con libros, textos y profesores. Yo lidero todo el proyecto y me apoyo en colaboradores remotos y en mis propios agentes de IA. En Paraguay necesitamos una IA que sea más nuestra y que entienda nuestra cultura”.

Estudio con enfoque europeo

Actualmente cursa el primer año del Bachillerato Internacional, enfocado en su formación. Este diploma especial le abrirá de par en par las puertas de prestigiosas universidades europeas. Pese a su corta edad, demuestra una visión empresarial gigante que deja con la boca abierta a todos.

Demuestra que con ingenio y disciplina la juventud paraguaya puede competir a nivel mundial.