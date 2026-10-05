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[VIDEO] De bailar en los baches a la silla de la Junta Municipal

“Lo que empezó como un pasatiempo, pasó a ser un compromiso. Me da mucha frustración si no ayudo a la gente”, había dicho Elenita Villalba a Crónica …

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“Lo que empezó como un pasatiempo, pasó a ser un compromiso. Me da mucha frustración si no ayudo a la gente”, había dicho Elenita Villalba a Crónica allá por marzo, cuando se ponía a bailar sobre los cráteres que abundan en las calles.

Comenzó visibilizando los baches, por eso la nombraron como la “Miss bache” es Contadora y licenciada en lengua guaraní.

Dijo que por la influencia que genera su actuación artística, acompañada de mucha gente, hasta los políticos ya la conversaron, y aunque en un principio no le interesaba mucho la política, terminó por meterse a full.

Se candidató por la lista 3, Unidos por J. Augusto Saldívar, logrando más de 500 votos que la posicionaron en la Junta Municipal de su ciudad.

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