[VIDEO] ¡Detallazo! Atendé lo que busca una bella radialista La presentadora de radio y modelo Ana Laura Chamorro estuvo invitada en el programa de stream “Lado B”, donde hablo de variados temas y sobre su situación sentimental.

La bellura dijo que ser “Ana Laura “Chamorro” le complica las cosas con los muchachos ndaje.

“La verdad que siempre sentí desde el momento en que tuve, o sea, novio después de ser ‘Ana Laura Chamorro’, fue muy difícil en el momento en el que fueron los momentos en los que pasaban los que realmente pasaban. Como por ejemplo, cuando estaba en el modelaje, obviamente, era todo un kilombo en cuestión de que tengan confianza en mí pero yo siempre creo que me caractericé por demostrar confianza a mi pareja”, tiró.

Upei dijo, “yo siempre accedí absolutamente a todo, o sea, yo puedo decir de que ninguna de mis parejas va a decir que le fui infiel o que le causé alguna inseguridad porque siempre estuve al 100 en absolutamente todo”.

Ana Lau explicó que las inseguridades son muy problemáticos para loperro, “ siempre me trajo esos problemas de inseguridades en donde yo pueda, no sé, estar con otro, porque ya sabes con qué persona te vas a exactamente, en la primera cita, le vas a conocer, va pasando el tiempo, le vas conociendo un poquito a la persona y decís, ‘bueno, esta chica me interesa, me parece genial, quiero estar con ella en una relación’, o sea, yo soy clara ahora, ya no soy más tan como antes que como que dudaba”.

La radialista he’í que ahora ya sabe que quiere, “ahora ya de una digo, quiero esto y esto y esto, ¿se puede? ¿vas a poder?, yo te ofrezco esto, ¿me puedes ofrecer esto? Que sea un hombre de verdad, eso es lo que busco, porque vos podrías tener plata, pero no ser un hombre, a mí no me va a servir que tenga mucha plata, que no sea detallista en el sentido que, por ejemplo, una macana, en nuestro aniversario y no me envíe por lo menos un un bombón”.

“Son detalles que para mí va a ser, ‘viejo, no te importa’, podes no tener plata, pero sí ser todo un hombre conmigo, entonces, eso es lo que busco”, gatilló finalmente Ana Laura.