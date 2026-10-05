[VIDEO] Pipino habló de su papá, quien falleció recientemente Todos conocen a ña Tora, quien siempre acompaña al expelotero, pero poco se sabe de su papá.

“Estoy un poquito en baja”, fue lo primero que dijo Pipino en una de sus participaciones en el programa de ashá “Es mi sueño” donde se presentó para cantar.

Pero comentó que estaba triste porque hacía unos días despidió a su padre, Miguel, de quien poco se sabe.

“Estoy un poco triste, pero trato de poner la mejor versión de Pipino porque hace unos días perdí a mi padre”, contó a la audiencia y al jurado. “Por esa razón, trato de meterle onda y hacer lo mejor posible”, dijo y agregó que su esencia es la que hace que pueda estar ahí presente y cumplir con los compromisos.

Los miembros del jurado le dieron apoyo. “Los que perdimos a los padres sabemos que la mejor manera de honrarlos es vivir la vida. Son difíciles los primeros tiempos, pero después uno se acostumbra a extrañar” dijo Angela y por su parte Joaquín Levinton lo felicitó por su performance: “Lo lamento ante todo, pero, sin embargo, mis palabras son de felicitación porque cantaste para mí re lindo. No sé si no es una de las mejores noches que te escuché cantar”.