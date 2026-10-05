[VIDEO] ¡Se dio la vuelta la tortilla! El picantito que tiró Lore Azucas “Me encanta ko ver que ahora la gente está bailando la famosa kachak, que antes era tan naca , que tenía que ser tan valle para bailar kachak”, dijo …

“Me encanta ko ver que ahora la gente está bailando la famosa kachak, que antes era tan naca , que tenía que ser tan valle para bailar kachak”, dijo en un videito que dedicó a loperro la bailarina Lorena Azucas, quien hace unos días organizó un bailongo jefe para quienes adoran el ritmo tropical.

Más adelante siguió dandole con tutti a los ñembo antikachak, “ahora todo el mundo baila, me encanta. Esa es la realidad nomás. Quisieron ocultar, pero esto no se puede ocultar porque es un ritmo muy contagiante, muy alegre, que puede bailar todo el mundo. Gente que antes decía, ‘¿Yo? ¿Kachak? Qué pelada. Pero ni en pedo, pero qué bajo que caíste’. Ahora, oyeré la juru”, dijo.

“En esta vida no hay que luego decir de esta agua no he de beber. Algo tan espectacular, el ritmo que le gusta al pueblo paraguayo, no sé, lo que se baila en todos los lugares, en todas partes, yo bailé en lugares más allá, más allá a fondo, hasta los lugares más chiquis, más altos, por eso les digo, no hay que luego hablar, mejor nomás callate”, disparó contoda la felicidad del mundo al ver como una de sus pasiones se contagia por el mundo ndaje.

Por último he´i, “nunca le critiques y nunca menosprecies el trabajo de otras personas”.