“Vitamina” y una tarea más que complicada Tres cambios prepara el DT para medir a Nacional.

El campamento de Olimpia de a poco va desapareciendo el tova pukú por la eliminación de la Copa Paraguay la semana pasada. El plantel ya apunta toda su artillería al partidazo de mañana ante Nacional en el ueno Defensores del Chaco (19:15) donde estará en juego nada más y nada menos que la punta del Torneo Clausura 2026.

El Decano sabe que no puede pestañear ante el “Trico”, que en la primera rueda lo golpeó fuerte, y por eso su DT, Pablo “Vitamina” Sánchez, está armando el rompecabezas llamado onceno para entrar con todo desde el primer minuto.

El entrenador no podrá contar con Richard Ortiz y todo indica que Rodney Redes ocupará su lugar. Además, Eduardo Delmás volverá a la titularidad ya que no estuvo desde el arranque ante Libertad y lo haría por Franco Alfonso. También, el chileno Esteban Matus estará en el carril izquierdo de la defensa en sustitución del lesionado Alan “Coyote” Rodríguez.

Con este panorama, el probable equipo sería con: Lentinelly, Cáceres, Vera, Gamarra, Matus, Redes, Cardozo, Alfaro, Benítez, Delmás y Ávalos. El DT confirmará el equipo en el entrenamiento de este lunes.