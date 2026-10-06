Ameliano recibe al Rubio en la Fortaleza La V Azulada hará las veces de local en su estadio de Villeta esta tarde ante un necesitado Rubio Ñu.

Este martes, desde las 17:00, Rubio Ñu llegará hasta la Fortaleza de Pykysyry en Villeta para visitar al Sportivo Ameliano, todo esto en la continuidad de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026 de la APF. De lejos el más necesitado de los dos es el equipo de Santísima Trinidad, el cual se encuentra jugando sus últimas cartas para salvarse del descenso.

De momento, los de Javier Torrente siguen en la zona de vuelta a la División Intermedia, y buscarán hacer todo lo posible para evitar acompañar al Sportivo San Lorenzo, el cual ya perdió la categoría en el arranque de esta fecha, luego de su empate ante Guaraní, curiosa y justamente en el Estadio de Rubio Ñu.

Por su parte, la V Azulada tiene el doble de puntos respecto a Rubio Ñu, aunque de todas formas pretenderá hacer respetar su cancha para poner en una posición mucho más cómoda dentro de la tabla, ya que luego de 2 empates seguidos, los dirigidos por Roberto Nanni se encuentran en el séptimo escalón.