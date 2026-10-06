¡Atención, dueños de mascotas! La Castratón cambia de fecha Por culpa del mal tiempo que pegó fuerte en los últimos días, la Dirección de Defensa Animal reprogramó las jornadas gratuitas de castración de masco…

Se reprogramo la jornada de castración de mascotas.

Por culpa del mal tiempo que pegó fuerte en los últimos días, la Dirección de Defensa Animal reprogramó las jornadas gratuitas de castración de mascotas.

La medida fue tomada para cuidar tanto a los animalitos como a sus dueños y al personal que estará trabajando durante las jornadas.

Ahora, los peluditos de Asunción y Central podrán acceder a la esterilización gratuita los días jueves 15 y viernes 16 de octubre.

En tanto, las jornadas para las familias del interior del país se realizarán el jueves 22 y viernes 23 de octubre.

Desde Defensa Animal pidieron a los dueños estar atentos a los canales oficiales, donde se darán a conocer los lugares de atención y los requisitos, como el ayuno que deben cumplir las mascotas antes de la cirugía.