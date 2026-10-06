¡Capo del chute es un genio con las artes plásticas! Tathi Velázquez, la doñita del capo albirrojo Isidro Pita pureó en sus historias del Instagram como pasan los momentos agradables en familia. Los peq…

Tathi Velázquez, la doñita del capo albirrojo Isidro Pita pureó en sus historias del Instagram como pasan los momentos agradables en familia. Los peques de la casa son muy felices cuando el pelotero tiene días sin chute y así aprovechan para construir lindos momentos. Lo cierto es que el Pita está al lado de sus niños el tiempo máximo posible.

Tathi subió unos videitos y escribió, “segunda actividad familiar, experimentos con vinagre, bicarbonatos y colorante, también pintamos piña”. Así quedó en evidencia avei la habilidades plástica que tiene el capo peloteril.