¡Chau mufa! Emañamí quien rompió la fama de “yetatore” de “Kichi” Poka Uno de los personajes más queridos de las redes sociales en nuestro país es el periodista deportivo Gabor Martín Poka, conocido avei como “Kichi” Poka, señalado como el tipo más “mufa” del país ndaje.

Loperro nio le tienen como el máximo “yetatore” del Paraguay, sea en deportes u otra actividad, por lo que sacarse una foto mba’é con Kichi no hay ni una posi, porque si llegas a sacarte una, amontema la suerte.

Pero ese “maleficio” se rompió con el nuevo concejal de Asunción, Alvaro Grau, quien lo tuvo a Gabor en su equipo político de trabajo en las pasadas elecciones municipales.

“Nosotros le tenemos a Kichi en nuestro equipo, es una persona muy querida, muy voluntarioso, muy trabajador y bueno, con Kichi rompimos la mufa, y la verdad para ser sincero nunca creí luego en la mufa y siempre le decía eso, no solo a él sino a todos”, dijo Alvaro, el concejal más votado de la oposición.

“Yo soy el concejal más votado de la oposición, y eso viene a demostrar que en realidad no existe mufa, no existe la mala suerte, sino lo que existe es el resultado de un trabajo de largos años”, gatilló en concejal asunceno.

Alvaro comentó que Kichi es muy querido y conocido por los asuncenos y eso se veía en las reuniones que se realizaban en los distintos barrios de la capital del país. “Él es muy conocido y todo el mundo lo quiere, como dije, yo nunca creí que era “yetatore”, yo lo quiero mucho y lo aprecio por su calidad de persona y por todo el trabajo que hace, es muy dedicado a las tareas que uno le encomienda”, explicó el político que quebró la “mala suerte” que le atribuían a “Kichi” Poka.