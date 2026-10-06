Claves para entender de dónde provienen los fondos de ueno bank Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad, explicó de dónde provienen sus depósitos, el papel del financiamiento internacional, la participación del IPS y el destino de las utilidades.

Más del 70% de los depósitos de ueno bank proviene del sector privado.

Más del 70% de los depósitos de ueno bank proviene del sector privado. La entidad también ha alcanzado US$510 millones en financiamiento de instituciones de desarrollo y fondos internacionales y, según su presidente, no ha distribuido dividendos entre sus accionistas. Estas son cinco claves para entender cómo se financia ueno bank y cómo ha acompañado su crecimiento con el fortalecimiento de su patrimonio.

1. ¿La mayoría de los depósitos proviene del sector público?

Según las cifras expuestas por Gustale, más del 70% de los depósitos corresponde al sector privado, mientras que los depósitos públicos representan entre el 25% y el 27% del total.

2. ¿Qué otras fuentes de financiamiento tiene ueno bank?

Además de los depósitos, la entidad accede a financiamiento internacional. Gustale explicó que ueno bank ha alcanzado US$510 millones en recursos provenientes de instituciones de desarrollo, fondos internacionales y mercados internacionales de capital.

Entre estas fuentes se encuentra la emisión de US$ 350 millones realizada en Wall Street, que tuvo como bancos líderes a JPMorgan y Bank of America. A este acceso a los mercados internacionales se suman operaciones más recientes por US$27,5 millones con Finance in Motion, el Banco de Desarrollo de Austria (OeEB) y DW Markets.

De acuerdo con la entidad, estos recursos permiten ampliar el financiamiento para mipymes, emprendedores, productores y proyectos sostenibles en Paraguay. De esta manera, el banco combina los depósitos de sus clientes con fuentes de financiamiento internacional y recursos de capital para sostener su crecimiento.

3. ¿Qué participación tiene el IPS?

Gustale expuso que ueno bank mantiene alrededor de US$300 millones en recursos del Instituto de Previsión Social. Ese monto forma parte de los recursos públicos captados por la entidad; por tanto, no constituye una categoría adicional que deba sumarse a ese porcentaje.

Según la explicación del banco, la fusión con Visión Banco y la consolidación patrimonial desde julio de 2024 permitieron cumplir las condiciones para participar en los procesos competitivos del IPS.

La entidad también explicó que los límites de exposición del Instituto con otros bancos incidieron en la distribución de sus colocaciones. En ese contexto, la participación de ueno bank se sumó a las alternativas disponibles para esa distribución.

4. ¿Qué controles se aplican a las operaciones con empresas vinculadas?

Las operaciones con empresas vinculadas están sujetas a requisitos, límites y supervisión. Su tratamiento depende del tipo de operación, la exposición involucrada y los parámetros establecidos por la regulación.

ueno bank afirma que sus operaciones con WEPA, UPAY, ueno Seguros y ueno Casa de Bolsa, se encuentran dentro de los parámetros regulatorios aplicables. La entidad también ha manifestado su disposición a presentar el detalle de esas exposiciones y el tratamiento prudencial correspondiente.

5. ¿Qué ha hecho el banco con sus utilidades?

Gustale afirmó que ueno bank no ha distribuido dividendos entre sus accionistas y que las utilidades han permanecido en la entidad para fortalecer su patrimonio y acompañar el crecimiento. El presidente también explicó que, en los últimos dos años, el patrimonio aumentó en más de US$ 200 millones.

Son dos datos relacionados, pero distintos: la retención de utilidades puede contribuir al fortalecimiento patrimonial, mientras que el aumento total del patrimonio también puede incorporar aportes de capital y otros movimientos.

Sobre ueno bank

ueno bank es uno de los cuatro bancos sistémicos de Paraguay y lidera el mercado en cantidad de clientes, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y volumen de transacciones. La entidad nació con el propósito de ampliar y simplificar el acceso a los servicios financieros, promoviendo la inclusión de todos los paraguayos y paraguayas en el sistema bancario.

Su modelo de atención está orientado a ofrecer una experiencia más simple, cercana e inclusiva, apalancada en tecnología, una banca digital de clase mundial y la red de atención física más amplia del país, permitiendo una propuesta de valor integral para sus clientes.

ueno bank cuenta con 76 Centros de Experiencia llamados ueno bank x, abiertos 24/7 y distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional. Asimismo, dispone de la mayor red de cajeros del país (TEDs), con más de 1000 unidades instaladas, que permiten realizar depósitos, extracciones, pagos de servicios públicos y privados, remesas, giros, entre otras transacciones, en cualquier momento del día.