Con furia la respuesta de la cantante a los desubicados La cantante Sol Codas fue víctima de cañeadas en las redes sociales. “Tu nariz ya de por sí es ancha como para ponerte igual los labios. Te ves mejor…

La cantante Sol Codas fue víctima de cañeadas en las redes sociales. “Tu nariz ya de por sí es ancha como para ponerte igual los labios. Te ves mejor con el labio natural”, he´i el comentario de “@dcoamour”. Con toda la furia y desde lo más profundo de su ser ella respondió, “@dcoamour yo quiero saber quién puta lo que te pregunto”. ¡Ndi Barbaro!

La historia no terminó ahí, porque cansada de todos los mal intencionados y metiches ella llevó la situación a sus historias del Instagram donde siguió con el cuento, “vos sabes que me cansé ya de la gente pelotuda. Persona que tira mala onda, persona que va a ser bloqueada”, avisó lo que va a pasar con los que se desubican.

Pidió al rollo que hagan algo con sus vidas, y cuando se dio cuenta que el perfil que le cañeó es utilizado para fines comerciales le dio un consejito sabio, “aparte es una cuenta de un emprendimiento, anda na trata de vender mba’e. No, no me afecta así que no quiero mensajes de “Sol no les escuches” porque no es ese el punto”, dejo clarito.

Y por último tiró, “si nadie te pide opinión sobre algo de su cuerpo no opines, la gente puede hacer de su culo un florero y si no es tu vida para que piko le vas a decir”, disparó.