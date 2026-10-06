Cursos gratis del SNPP para darle fuerza a tu emprendimiento El SNPP lanzó nuevos cursos gratuitos y a distancia, pensados especialmente para emprendedores que buscan mejorar sus ventas, controlar sus gastos y …

El SNPP lanzó nuevos cursos gratuitos y a distancia, pensados especialmente para emprendedores que buscan mejorar sus ventas, controlar sus gastos y hacer crecer sus proyectos.

La oferta incluye capacitaciones sobre calidad e innovación, costos de producción y neuromarketing. Los cursos tienen diferentes duraciones y comenzarán entre el 19 y el 27 de octubre.

Entre otras cosas, los participantes aprenderán a calcular correctamente los costos, fijar precios, ordenar la platita y aplicar estrategias para atraer clientes.

Los cupos son limitados y la inscripción puede hacerse mediante el código QR del SNPP, su plataforma web o de manera presencial en la sede SNPP/CEE de San Lorenzo, ubicada sobre Mariscal Estigarribia, Km 10.

Para más información y ayuda con la inscripción, está disponible el 0961 782860.