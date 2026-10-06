Defensa de Hugo Javier pide que cumpla prisión en su casa La defensa del exgobernador de Central, Hugo Javier González, pidió a la Justicia que pueda cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domicilia…

La defensa del exgobernador de Central, Hugo Javier González, pidió a la Justicia que pueda cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, alegando su delicado estado de salud.

El pedido fue presentado luego de que el exgobernador fuera internado en el Hospital Nacional de Itauguá. La Fiscalía dio su conformidad y ahora una junta médica deberá evaluar su condición antes de que el juzgado tome una decisión.

Según su abogado, Guillermo Gayoso, Hugo Javier presenta algunas mejoras en su movilidad, pero todavía tiene una restricción del 20% en sus movimientos y secuelas neurológicas que, según la defensa, afectan que se pueda manejar solo.

La intención es que, si se concede el beneficio, pueda cumplir la medida en su vivienda de Emboscada, con asistencia médica permanente y controles periódicos.

Hugo Javier fue condenado en primera instancia a 10 años de prisión y su defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia.