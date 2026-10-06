El “Gallo” cacareó y dejó hirviendo la “Olla” 2 de Mayo venció a domicilio a Cerro Porteño y sigue prendido en la lucha.

Grito de gol del “Gallo”. Alan Gómez celebró con todo el 2-0 de 2 de Mayo en “La Nueva Olla”. (GUSTAVO SEGOVIA).

El “Gallo Norteño” no quiso saber nada de “La Nueva Olla”, cantó dos veces y sigue soñando con pelear por el título hasta el final. 2 de Mayo le aplicó otro duro golpe al Ciclón, le ganó 2-0 en pleno Barrio Obrero y casi que deja sin chances de luchar por el campeonato al equipo de Gustavo Costas, que se fue abucheado por su propia hinchada.

De entrada y fuerte pegó el equipo de Pedro Juan Caballero. A los 8 minutos, tras un centro que llegó desde la izquierda, Tobías Cervera controló en el área, se fabricó el espacio ante la marca de Lucas Quintana y definió esquinado para el 1-0.

Cerro tuvo sus chances de empatar en el primer tiempo, pero Jonathan Torres y Guillermo Benítez, ambos desde posición inmejorable dentro del área, mandaron sus remates por encima del travesaño.

En el complemento el partido se hizo de ida y vuelta. El Ciclón se fue con todo en busca del empate, pero dejó espacios en el fondo y el “Gallo” no perdonó. A los 61’, Castro inicia la jugada por izquierda, Marcos Gómez llega al fondo, pase atrás y Alan Gómez define al palo más lejano de Roffo para el 2-0 y prácticamente liquidar el pleito.

Sobre el final, Araujo tuvo chances para descontar, Del Valle para clavar el tercero, pero ninguno acertó y el 2-o fue suficiente para que el “Gallo” deje hirviendo la “Olla”.