¿Haces lo mismo que Lore Arias para estar en forma? Una de las preguntas que el rollo tiene es ¿Qué hace Lore Arias para mantenerse mbarete? En su cuenta de instagram contó cuál es el secreto y de pasó…

Una de las preguntas que el rollo tiene es ¿Qué hace Lore Arias para mantenerse mbarete? En su cuenta de instagram contó cuál es el secreto y de pasó robó suspiros de quienes están pendientes de ella al 100%. Pero dejó en claro un temita para los que no se quieren esforzar ndaje, “los resultados no llegan de un día para otro, se construyen”, dijo.

La previa del verano va a estar duro para quienes quieren lucir una linda figura y los que no son muy amantes de los buenos hábitos y prefieren el camino fácil, porque el secreto de todo según Lore está en el “gym, constancia, alimentación y tratamientos corporales que acompañan el proceso. Porque cuidarse no es buscar la perfección, es elegirnos todos los días”, dijo en su perfil social.