¡Hesúkena! se viene otro temporal y Meteorología pide tomar precauciones Apenas los afectados se están recuperando de la feroz granizada del pasado sábado arreglando sus techos y los parabrisas de los vehículos y Meteorolo…

Apenas los afectados se están recuperando de la feroz granizada del pasado sábado arreglando sus techos y los parabrisas de los vehículos y Meteorología ya saca de nuevo una alerta por posible tiempo vai de aquellos, similar ndaje al del fin de semana pasado.

Desde hoy hasta el viernes podrían registrarse importantes acumulados de agua, principalmente en la Región Oriental, he’i los entendidos del clima.

En algunas zonas se espera que el cielo haga un “desagüe” con hasta 150 mm de lluvia, mientras que las tormentas podrían llegar acompañadas de granizos, rayos, fuertes ráfagas de viento.

Así que, por las dudas, mejor asegurar las chapas, guardar los objetos que puedan volar y tener el paraguas a mano y sobre todo resguardar los vehículos para que los parabrisas nuevitos no vuelvan a ser blanco de las “piedras” heladas que caen del cielo.