Ho’a 3 implicados del crimen de conductor de plataforma Se realizaron tras allanamientos simultáneos.

Allanamientos varios por el crimen del conductor de plataforma.

Avanza la cacería de la sangrienta banda que emboscó y liquidó a un chofer de plataforma en Luque. Tres personas cayeron aprehendidas tras simultáneos allanamientos realizados por agentes policiales.

En los operativos se incautó una moto Kenton usada para interceptar al trabajador Gustavo B. (40). Los sabuesos confirmaron que el arriero andaba en compañía de dos yiyis que filtraron su ubicación.

Las mismas entregaron al hombre y los tres motociclistas aparecieron de la nada para apretarlo. Un desalmado le asestó dos balazos a quemarropa, afectando seriamente su cabeza y el abdomen.

Pese a las mortales heridas, la víctima intentó acelerar hasta estrellarse contra la pared de una cancha. Entre los detenidos están las dos mujeres “carnada” y Kevin D. (18), quien confesó su presencia.

Los agentes policiales buscan intensamente a un jovencito menor de edad que sería el autor del disparo.