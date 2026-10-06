Ho’a alias “Polaco” en una parada de buses: “Se molestó por la gresca”, he’i fiscal Sería el autor material del crimen de Eusebio Ayala.

Cayó el último prófugo del sangriento ataque ocurrido tras una jineteada en Eusebio Ayala. Junior D. A., alias “Polaco”, fue atrapado bien temprano en la zona de Tebicuarymí.

El tipo es considerado el mandante del horrendo crimen de Rebeca M. y la agresión a su amiga Carolina. Los sabuesos le seguían la pista bien de cerca mientras el arriero andaba huyendo a pie por el monte.

Un vecino atento vio al sospechoso en una parada de ómnibus y llamó volando a la Policía local. El “Polaco” estaba aguardando tranquilito un colectivo de pasajeros para intentar rajar de la zona.

Agentes de la comisaría 13ª de Tebicuarymi, Paraguarí, le cayeron de sorpresa a cinco kilómetros del casco urbano del pueblo. El hombre no opuso resistencia, no tenía armas en su poder y colaboró en todo con los intervinientes.

Como ya no tenía movilidad propia, el tipo se trasladaba en micro para despistar a los investigadores. En ese sentido, la fiscal Norma Salinas explicó el posible móvil del crimen. “El ahora detenido se habría molestado por la gresca, ya que la mujer defendió a su exnovio. Como es una persona muy violenta y temperamental decidió acabar con la vida de la mujer”, explicó al programa Tribu Nativa de LT 650 AM.