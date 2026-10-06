Jóvenes de la Fundación Saraki se gradúan Chicos y chicas con discapacidad intelectual recibieron sus títulos luego de dos años de preparación laboral.

Numerosos jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Saraki celebraron su graduación del Programa de Formación Prelaboral, luego de culminar dos años de preparación.

La ceremonia se desarrolló en el predio de la Universidad Americana, en Asunción y el encuentro reunió a los jóvenes graduados, sus familias, empresas, voluntarios y personas que acompañaron este proceso de formación, crecimiento e inclusión, convirtiendo este momento en la celebración de una nueva etapa para sus proyectos de vida.

La iniciativa nació como parte del compromiso de Fundación Saraki con la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y estuvo dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual, con el objetivo de fortalecer habilidades, autonomía y competencias necesarias para su futura incorporación al mundo laboral.

Para muchos jóvenes con discapacidad intelectual, la posibilidad de acceder a espacios tradicionalmente asociados a la educación superior continúa siendo limitada. Gracias a la apertura de la Universidad Americana, durante estos dos años los participantes no solamente asistieron a clases dentro de un campus universitario, sino que formaron parte de su dinámica cotidiana: recorrieron sus espacios, compartieron momentos de descanso y utilizaron los mismos espacios comunes y cafeterías que los demás estudiantes.

Esta convivencia permitió generar una experiencia de inclusión que trascendió el aula. Para los jóvenes significó sentirse parte de una comunidad universitaria y desenvolverse con mayor autonomía en nuevos entornos; mientras que, para los demás estudiantes, docentes y personas que compartieron el espacio con ellos, representó una oportunidad para convivir con la diversidad de manera natural y cotidiana.

La iniciativa fue posible también gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, a través del programa Best Buddies Paraguay, fortaleciendo una propuesta orientada específicamente a jóvenes con discapacidad intelectual y a su preparación para una inclusión laboral efectiva.