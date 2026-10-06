“La mujer nunca se vuelve vieja”, respondió a los mal intencionados Vivi Figueredo subió un recuerdo del 2014 en su Instagram y recibió criticas de la gente, al toque se defendió de los dichos.

“La mujer nunca se vuelve vieja. Lo que abajo se cae y no levanta más lo que es jetu´u”, fusiló Vivi Figueredo a unos cuantos mal intencionados que le estuvieron cañeando ndaje en los mensajes privados del Instagram.

Resulta ser que en el 2014, la cuerona Vivi Figueredo participó en el reality español “Supervivientes” y la mediática Almudena “Chiqui” Matínez se hizo una de sus mejores amigas. Lo cierto es que días pasados la famosa paraguaya sacó unos recuerditos vividos de aquel espectáculo televisivo y compartió en sus historias de Instagram.

En ese contexto fue que tiró su dura respuesta a loperro y más adelante siguió, “si me da la gana subir recuerdos de hace años, de lo que sea cualquier día, ¡Es problema mío! Me ponen, ‘muy viejo el tbt’. Así es que muy molesta ella salió a poner las cosas en su lugar.