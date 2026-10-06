Le dieron 22 años de cárcel al autor moral del crimen de Vita Aranda Tras la tragedia del “Ja’umina Fest” ocurrido en San Bernardino.

Culminó el juicio oral tras la muerte de la conocida Vita Aranda.

Salió el esperado martillazo judicial por la sangrienta tragedia del Ja’umina Fest que conmocionó al país. El Tribunal le condenó 22 años de cárcel a Alcides Villasboa, alias “Ropero”, por ordenar la matanza.

Su compinche Michel Peralta ligó 5 años de encierro tras probarse su culpa por asociación criminal. El sangriento hecho oiko en enero de 2022 en pleno Anfiteatro de la veraniega ciudad de San Bernardino.

Los jueces confirmaron que la feroz balacera fue por una cuenta pendiente del crimen organizado. El objetivo del sicariato era Marcos Rojas Mora, quien cayó acribillado cerca de la zona de los baños.

Lamentablemente, una bala perdida alcanzó a la querida influencer Cristina Vita Aranda como víctima colateral. La partida de la doña del pelotero “Tito” Torres dejó con el corazón destrozado a todita la ciudadanía.

“Ropero” fue condenado como instigador del crimen, además de portar armas con series borradas. La perrada respira un poco de alivio tras el castigo a los responsables de aquella fatídica noche.