Lucho Ortega: “Nos rompemos el cu… Estos tipos no nos sirven” El dirigente azulgrana dio la cara ante la barra del Ciclón en medio de las protestas por la humillante derrota de local ante 2 de Mayo, prometiendo acciones contra los jugadores.

Luego de la vergonzosa derrota de Cerro Porteño anoche ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por 0-2, nada más y nada menos que en La Nueva Olla, la hinchada del Ciclón decidió manifestarse sobre la avenida novena para reclamar la falta de actitud de los jugadores, los cuales acaban de tener su segunda derrota consecutiva.

Ante esto, el dirigente azulgrana, Lucho Ortega, decidió salir y hablar cara a cara con la afición para primeramente asegurar que, desde la dirigencia, se viene haciendo todo lo posible para cumplir con los integrantes del plantel, afirmando “nunca este equipo estuvo tan al día como está hoy”.

Luego, reconoció de manera tajante que los jugadores están en falta con todos, diciendo: “Para mí es una falta de respeto para ustedes y para todos nosotros. Este partido que hicieron hoy no se merecen ustedes, no nos merecemos nosotros como directiva”.

A continuación, Ortega aseguró que tomarán cartas en el asunto como dirigencia, diciendo: “yo lo único que voy a prometer es que nosotros nos vamos a reunir mañana con cuerpo técnico y jugadores”.

Finalmente, Ortega, visiblemente molesto, fue categórico al referirse al rendimiento del plantel: “Nos rompemos el cu… Hoy, el peor partido que hicieron. Estos tipos no nos sirven”.