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Más familias campesinas rumbo a tener su tierra en regla

El Indert mete pata al acelerador y ya prepara una nueva entrega de 1.000 títulos de propiedad para familias campesinas. Esta semana, los equipos téc…

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El Indert se prepara para entregar más títulos de propiedad.

El Indert mete pata al acelerador y ya prepara una nueva entrega de 1.000 títulos de propiedad para familias campesinas. Esta semana, los equipos técnicos recorrerán Caazapá, Itapúa y Misiones para que los beneficiarios firmen sus documentos y avancen hacia la regularización definitiva de sus tierras.

Con estas nuevas gestiones, las familias tendrán mayor seguridad jurídica y tranquilidad sobre sus terrenos. El Gobierno asegura que ya fueron titulados más de 12.000 inmuebles de la reforma agraria durante la actual administración.

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