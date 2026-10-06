Más familias campesinas rumbo a tener su tierra en regla El Indert mete pata al acelerador y ya prepara una nueva entrega de 1.000 títulos de propiedad para familias campesinas. Esta semana, los equipos téc…

El Indert mete pata al acelerador y ya prepara una nueva entrega de 1.000 títulos de propiedad para familias campesinas. Esta semana, los equipos técnicos recorrerán Caazapá, Itapúa y Misiones para que los beneficiarios firmen sus documentos y avancen hacia la regularización definitiva de sus tierras.

Con estas nuevas gestiones, las familias tendrán mayor seguridad jurídica y tranquilidad sobre sus terrenos. El Gobierno asegura que ya fueron titulados más de 12.000 inmuebles de la reforma agraria durante la actual administración.