Más que “Vita”l Después de haber quedado fuera de la Copa Paraguay, y sabiendo que Libertad ya ganó, Olimpia recibe a Nacional con la obligación de ganar o ganar para recuperar la punta.

Partidazo en Sajonia. Para cerrar la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en el ueno Defensores del Chaco, Olimpia y Nacional se verán las caras (19:15) en un duelo en el que se sacarán chispas. Más allá de la rivalidad de siempre entre Decanos y Tricolores, la punta está en juego y ambos están obligados a ganar si quieren seguir soñando con el título.

En campamento Franjeado, el ambiente quedó tenso luego de la eliminación en Copa Paraguay. Más aún porque el Decano ya sabe que Libertad ganó y metió presión.

Olimpia sabe que ganar es vital para volver a la cima, pero no podrá contar con Gastón Olveira (selección), Alan Rodríguez (lesionado), Richard Ortiz (suspendido) y Bernardo Romeo Benítez, este último a raíz de una molestia muscular.

Enfrente la obligación es casi la misma. Nacional sabe que si quiere seguir prendido a la lucha por el título debe dar el golpe en Sajonia. “Es un partido importante, pero aún falta mucho. No se definirá nada aún”, tiró Víctor Bernay, DT de la Academia, que tampoco contará con figuras importantes como Juan Feliú, Thomas Gutiérrez, Hugo Benítez y el “Kili” Rojas, estos últimos al servicio de la Albirroja. Derlis López será el juez.

Abren la jornada. En primer turno, en esta jornada que cierra la decimotercera fecha del campeonato, Sportivo Ameliano recibirá la visita de Rubio Ñu en Villeta desde las 17:00. Para la “V” azulada es clave ganar para seguir prendido arriba, mientras que para el Albiverde será vital sumar de a tres para seguir soñando con la permanencia. Arbitrará Blás Romero.