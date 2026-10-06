Olimpia pierde a Braian Romero por dos semanas A horas del partido clave ante la Academia, el Decano sufrió una nueva baja que durará 15 días.

Esta tarde-noche, desde las 19:15, Olimpia hará las veces de local en el Estadio Defensores del Chaco ante Nacional, esto en un partido clave que el Franjeado debe ganar para recuperar la punta del Torneo Clausura, la cual momentáneamente está en manos de Libertad luego de su victoria ante Recoleta.

Justo en la víspera de este vital encuentro, periodistas responsables de cubrir las actividades del Decano informaron que este acaba de sufrir una nueva baja de última hora, ya que el delantero argentino Braian Romero sufrió una lesión muscular cuyo tiempo de recuperación abarcaría 15 días.

Debido a esto, Olimpia no podrá contar con él para el partido de esta noche y tampoco para los de las siguientes dos fechas. Además, de esta manera el Franjeado totaliza ya seis jugadores no disponibles, siendo estos Gastón Olveira, el único no lesionado de la lista encontrándose con la Selección Paraguaya, Richard Ortiz, Bryan Bentaberry, Alan Rodríguez, Romeo Benítez y ahora Braian Romero, todos por molestias musculares.