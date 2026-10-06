“Queremos ayudar”: comunidad Ayoreo se ofrece para buscar al pequeño Khael La angustia por la desaparición del pequeño de 3 años moviliza no solo a familiares y autoridades, sino también a comunidades que, desde sus propios …

La angustia por la desaparición del pequeño de 3 años moviliza no solo a familiares y autoridades, sino también a comunidades que, desde sus propios conocimientos y experiencias, buscan aportar para encontrar al peque.

Desde una comunidad del Chaco paraguayo manifestaron su disposición de colaborar voluntariamente con la familia y las autoridades en las tareas de búsqueda, especialmente por la experiencia que aseguran tener en la localización de personas que se extraviaron en zonas boscosas. “Nosotros nos ofrecemos voluntariamente a los familiares, a las autoridades. En todo caso, si quieren la colaboración, bienvenida sea”, dijo a Crónica el abogado Ayoreo Tagüide Picanerai.

Sin embargo, hasta el momento, la respuesta que esperaban todavía no llegó. “Desde ayer hasta hoy ninguna respuesta absolutamente de nadie”, señaló con preocupación. La comunidad asegura que su experiencia en este tipo de situaciones está ligada principalmente al conocimiento ancestral del territorio y a la capacidad de identificar rastros en diferentes tipos de terrenos. “Siempre hemos tenido resultados favorables con relación a las personas que están perdidas en el bosque”, explicó.

Según contó “a través del conocimiento ancestral, la gente puede saber exactamente cómo encontrar personas desaparecidas, que hace días o inclusive semanas después pueden ser ubicadas, porque esto puede ocurrir en zona cerrada, abierta, en el bosque, en el pastizal. La gente puede encontrar rastros igual”, manifestó.

Tagüide aclaró además que no recurren a guías espirituales para realizar las búsquedas. “Precisamente no, porque es una cuestión externa, digamos”, indicó. Sobre el pequeño, la preocupación crece con el paso de los días. Consultado sobre si consideran que el niño podría seguir con vida, el entrevistado señaló que existe incertidumbre.

Ante la consulta sobre si temen que al pequeño le haya ocurrido algo malo, respondió: “Eso es lo que creemos”. La comunidad también recordó que en otras ocasiones logró ubicar a personas desaparecidas y que, si reciben autorización y coordinación por parte de las autoridades y los familiares, están dispuestos a movilizar a varias personas, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona chaqueña.

Khael fue visto por última vez el viernes 2 de octubre, en una estancia ubicada en Boquerón.