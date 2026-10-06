Salud se pone las pilas ante posible llegada de otro temporal

Después del fuerte temporal que dejó varios destrozos el fin de semana, el Ministerio de Salud activó el “Código Rojo” y puso en marcha un plan especial para estar preparado ante la posibilidad de otra tormenta fuerte este jueves.
La medida busca que hospitales y centros de salud sigan funcionando con normalidad, sin que falten medicamentos, insumos ni servicios de urgencia, además de garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.
También se preparan protocolos de evacuación por si algún establecimiento llega a sufrir daños y debe ser desalojado.
El operativo se coordina con el SEME, la SEN, el Ministerio de Defensa y otras instituciones, de manera a responder rápido ante cualquier emergencia.
La alerta se mantiene debido al pronóstico de la Dirección de Meteorología, que anuncia otro sistema de tormentas severas para este jueves 8 de octubre. Por eso, desde Salud piden estar atentos y tomar las debidas precauciones.