Urutaú chocó contra un vidrio y terminó rescatado por bomberos Un curioso visitante apareció en Fernando de la Mora y terminó necesitando ayuda. Un urutaú, la famosa “ave fantasma” de la leyenda guaraní que te ha…

Un curioso visitante apareció en Fernando de la Mora y terminó necesitando ayuda. Un urutaú, la famosa “ave fantasma” de la leyenda guaraní que te hace pirĩ con su canto, chocó contra una puerta de vidrio durante la noche del lunes y quedó herido.

Los Bomberos Voluntarios lo rescataron y le dieron los primeros auxilios en el cuartel. Ahora será trasladado a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, donde especialistas se encargarán de su recuperación.

Los voluntarios pidieron a la gente no manipular ni intentar tener en cautiverio a animales silvestres y avisar a los equipos de rescate cuando encuentren ejemplares en peligro.