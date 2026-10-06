[VIDEO] ¿Antes se farreaba mejor que hoy? Yiyi se hizo viral por su análisis He’i que las mujeres van con pantalones y no bailan.

La joven Luz Ortiz se hizo viral en Tik Tok tras hacer un breve análisis sobre lo que hoy en días son las salidas nocturnas de los jóvenes y cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. La misma estaba con una amiga y empezó a grabar sobre lo que había vivido en la noche.

“Nos fuimos a una discoteca, me suena medio viejo eso, no sé si se dice así hoy en día. Me di cuenta de tres cosas. Las chicas ya no se usan polleritas, zapatos altos ni esas cosas. Se visten así de pantalones grandes y tenis. Además, las músicas horribles, no dan para bailar, para menear el trasero”, he’i la mujer.

Agregó que “los jóvenes no bailan, definitivamente no bailan no mueven nada, se quedan así tipo moviendo la cabeza, pero no bailan. En mi época estábamos por el techo, por la pared bailando. ¿Qué está pasando? ¡Vivan la vida!”, sostuvo Luz quien confesó que se sintió un poco vieja con ese consejo.

El video tuvo cerca de 100 mil vistas y miles de comentarios, a favor y en contra, en donde la mayoría mencionaba que los jóvenes de hoy en día tienen su propia forma de divertirse. En ese sentido, Crónica conversó con la mujer y dejó en claro lo siguiente:

“Ese video fue más en tono de broma, de lo que viví y observé esa noche con mi amiga. Era un comentario nada más entre ella y yo y decidí grabar. No me imaginé que iba a tener tanta repercusión, y tanta gente hablando sobre el tema y dando su opinión. Fue una broma, nada más”. explicó.

Luz Ortiz, la yiyi que tiró su análisis en Tik Tok.

No quiere crear roncha, aclaró

Agregó que “no quiere que se problematice nomás esto, fue mi parecer de lo que vi. Mencioné lo de las chicas que ya no se visten con polleras y vestidos, que es algo más femenino, y calculo que ahora se visten con pantalones y tenis, capaz para sentirse más cómodas en los boliches. No fue una crítica, fue solo lo que observé”.

Finalmente sostuvo que “no quiero que se saque de contexto y que digan que antes era mejor y hoy en día no. Cada uno elige cómo divertirse hoy en día. Tal vez yo no la estaba pasando bien y comparé nomás como ante disfrutábamos y cómo hoy en día los jóvenes disfrutan”.