[VIDEO] ¿Cómo se hablaba en los 90′ y como se habla ahora? “El tema es que”, es la nueva propuesta que el stream de La Tribu tiene para loperro. En la primera edición el periodista “Pipo Dios” conversa con La…

“El tema es que”, es la nueva propuesta que el stream de La Tribu tiene para loperro. En la primera edición el periodista “Pipo Dios” conversa con Lali González acerca de los nuevos términos y el lenguaje que incorporan los jóvenes en la comunicación del día a día. Desde este miércoles a las 20:00 se puede disfrutar del material por La Tribu.

En el adelanto del stream se visualiza como los comunicadores comparten las experiencias con los pendex, “‘bueno, mañana te aviso. No, mañana estoy overbooking´. Hijo de ¡P***! ¿Qué pico significa eso? Le dije, es más joven pues”, contó Lali lo que su compa más chiquito que el le respondió en una charla. Lo cierto es que ahí aprendió que overbooking es estar totalmente ocupado ndaje.

Otras palabras que se fabricaron por el camino son “funar”, y “gaslighting”, según lo que comentaron. Lo cierto es que todo es diferente en comparación a los 90.