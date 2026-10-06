[VIDEO] ¡Guau! Mirana un poco lo que una creadora de contenidos se mandó hacer ijurure La creadora de contenidos Blanqui Barreto compartió en sus redes sociales una simpática escena con su mamá.

Blanqui se mandó realizar una micropigmentación en los labios que quedó upei más inflado que el muñeco michelin mas o menos.

La creadora digital fue hasta su casa, donde estaba su mamá y filmó el momento para mostrarle sus nuevos labios.

Blanqui entró en la sala con la boca tapada con las manos, para darle más suspenso y emoción a la sorpresa que le quería mostrar a su madre.

“Hola mamá, te quiero mostrar algo”, he’í Blanqui antes de sacarse las manos de los labios, su mamá le miró y sacó las manos para mostrarle sus nuevos labios.

“¿Mba’eiko la nde juru?, ajepa la nde raku vaí ejapo hagua peicha la nde jurure. Ahora lo que tenés juru chupete”, le dijo su madre entre risas.

Upepe le dijo Blanqui que la hinchazón de sus labios iban a bajar todo de nuevo, “ahora nomás están hinchados mis labios, me mande hacer microlipsting, que es como un tatuaje para no pintarme más los labios, ¿te gusta?”.

La doña no podía contener la risa, le miraba los labios a su hija y se desarmaba de riéndose, “ivai’eterei...jajaja”, gatilló entre risas y le preguntó si iba a quedarse feró su labio.

“Hummm...mamá, oguejypata nio de nuevo”, le explicó Blanqui.

Luego la kuñakarai le comentó que demasiado le parecía a esa rubia de la novela “Dos mujeres, un camino”, y siguió matandose de la risa.

Blanqui Barreto explicó en Instagram que ya se había mandado realizar ese procedimiento estético el año pasado y ahora se mando retocar de nuevo para quedar espléndida de nuevo.