[VÍDEO] ¿Jugadores de Cerro farrearon después de perder? Este martes se informó que varios hinchas del azulgrana habrían pillado a sus jugadores felices de la vida en un festejo luego de caer ante 2 de Mayo.

A través del programa La Gran Jugada, el periodista Federico Arias reveló que hinchas de Cerro Porteño habrían encontrado a varios de sus jugadores celebrando el cumpleaños de la esposa de uno de ellos en un local bastante conocido de Asunción llamado Casa Colombo, esto nada más anoche luego de la humillante derrota ante 2 de Mayo.

Según la versión que cuenta el periodista, el festejo sería el de la compañera de uno de los jugadores que para colmo fue titular ayer, y que los hinchas al notarlo, intentaron acercarse más pero no pudieron, ya que el evento se estaba realizando en un área exclusiva del local a la que solo se podía entrar con invitación.

Posteriormente, el programa mostró las imágenes de un vídeo en el que se ve a Jorge Morel, volante que jugó ayer de arranque y fue de los más cuestionados, con una torta con velas, para posteriormente verse la imagen de un hombre que parecería ser también él en el balcón de un local nocturno.

Hay que aclarar que se desconoce aún de cuándo serían estas últimas filmaciones, por lo que no se sabe si corresponderían al supuesto festejo que se realizó anoche.

Cerro Porteño perdió ayer de manera vergonzosa ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en su propia Nueva Olla por 0-2, mostrando un nivel paupérrimo y desatando la ira de su hinchada, la cual terminó manifestándose luego del partido sobre la calle novena, detrás de Graderías Sur.

La indignación llegó al punto de que uno de los dirigentes, Lucho Ortega, tuvo que salir a reconocer el vergonzoso rendimiento del plantel, prometiendo una reunión con los jugadores y el cuerpo técnico.