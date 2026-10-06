[VIDEO] ¡Lo que el rollo quiere saber! ¿Cómo es un día de cancha de la maina de Guaraní?

La madrina del aborigen contó lo que tanto quieren saber loperro. ¿Cómo es un día de cancha de Marisol Olmedo? Sin dudar ella se metió en área de producción y trabajo en un videito donde mostró el paso a paso antes de llegar a las gradas. Todo a base de ropita fina y exclusiva, porque la cuerona ndaje manda hacer todo por su propia modista.
El rollo se alborotó con el contenido para que “fueguito” y “corazoncito”, entren al grupo. Todo el mundo le tiró piropos a la sexi fanática del Club Guarani. Su locura pasó las fronteras porque avei algunos hinchas rapai le hicieron llegar los cumplidos a través de las redes sociales.