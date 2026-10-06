[VÍDEO] Messi publicó un vídeo antes de su último partido El histórico jugador argentino emitió un mensaje de despedida antes de su juego final con la albiceleste esta noche ante Benín en el Monumental.

Esta noche desde las 20:00, la Argentina disputará su último amistoso con Lionel Messi como jugador, siendo este su partido de despedida ante la Selección africana de Benín en el Estadio Monumental. Debido a esto, el astro publicó en redes sociales un conmovedor mensaje de despedida en vídeo dedicado a toda la fanaticada albiceleste.

En el material se lo ve luciendo la camiseta especial hecha por Adidas para el juego de esta noche, agradeciendo a todos los argentinos por quererlo tanto, a la par que asegura que siempre dejó todo y que vestir la camiseta de su país siempre había sido su sueño.

El delantero debutó con la selección absoluta en el año 2005 y tras más de dos décadas con la Albiceleste acumuló 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según los datos difundidos por la AFA, siendo el máximo goleador histórico del combinado argentino y ganando dos Copas Américas, una Copa del Mundo y una Finalissima.