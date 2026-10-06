[VÍDEO] Messi publicó un vídeo antes de su último partido

Esta noche desde las 20:00, la Argentina disputará su último amistoso con Lionel Messi como jugador, siendo este su partido de despedida ante la Selección africana de Benín en el Estadio Monumental. Debido a esto, el astro publicó en redes sociales un conmovedor mensaje de despedida en vídeo dedicado a toda la fanaticada albiceleste.
En el material se lo ve luciendo la camiseta especial hecha por Adidas para el juego de esta noche, agradeciendo a todos los argentinos por quererlo tanto, a la par que asegura que siempre dejó todo y que vestir la camiseta de su país siempre había sido su sueño.
El delantero debutó con la selección absoluta en el año 2005 y tras más de dos décadas con la Albiceleste acumuló 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según los datos difundidos por la AFA, siendo el máximo goleador histórico del combinado argentino y ganando dos Copas Américas, una Copa del Mundo y una Finalissima.