[VIDEO] ¡Ni el granizo le atajó para hacer su obra de buen corazón! Fabi Martínez salió visitar a los pacientes del IPS e hizo llegar al rollo un bocado que les alegró.

Fabi Martínez preparó un alto guiso de arroz y fue hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) para invitar la cenita a los familiares de los pacientes internados. En charla con Crónica contó, “en esa semana fue el día de Arcángel Miguel , y mi familia tiene una tradición, pero en particular tengo mis momentos en donde pude encontrar ayuda a través de mi fé con el Arcángel, y este año fue mi primer año de varios que pretendo seguir trabajando para llevar su nombre a más lugares”, contó.

Lo purete es que ni la lluvia le atajó, “ya no iba a dejar que la lluvia me detuviera, el martes pasado me quedé entre sí me movilizaba o no, ya desde el fin de semana en contacto con mi madrina, planeé una cena familiar que no se dio y fui a mi idea principal que era salir a las calles desde un inicio . Y mientras retiraba las flores para un pequeño espacio que tengo, algo me dijo que fuera al hospital. Yo creo que así debía ser”, dijo.

Pensó aveí en toda la gente que no iba a tener una cena por el clima vai que se presentó. “Esa gente no iba a poder salir con ese temporal, y gracias a Dios y al Arcángel Miguel, pudo mi novio ayudarme a poner mis recursos a disposición de esa gente que necesitaba en esa noche lluviosa. Me recibieron muy bien, algunos querían una foto pero me daba vergüenza, por qué no fue para eso a lo que fui”, confesó.

Toda esta situación tocó fuertísimo su sensibilidad, “al salir me dieron ganas de llorar. Hay demasiada gente que necesita ser vista . No es fácil estar en el pasillo de un hospital esperando a un familiar enfermo. Siento mucha gratitud. Llego al momento justo la cena. Y me alegra haber podido ayudar”, contó la cuerona que ya piensa en fin de año, “tengo un evento próximo para Navidad . Así que trabajar en el plan para esa noche”, dijo.

El rollo quedó boquiabierto con la iniciativa de la famosa que mostró parte del operativo en sus redes sociales. Lo purete es que ni la lluvia le atajó, feroz tormenta había y ella igual decidió acercar el plato de comida a la gente.

“Tuya es la Gloria y el poder. Noche lluviosa , pero era materia pendiente esta visita al IPS. Gracias por recibirnos”, escribió en su perfil de instagram.