[VÍDEO] Ronaldo On Fire: marcó un nuevo doblete para Vélez El delantero paraguayo, Ronaldo Martínez, sigue destacándose en el Fortín, marcando nuevamente dos goles en su pasado partido.

Este lunes, el Vélez Sarsfield argentino recibió a Platense en el José Amalfitani de Liniers en una nueva fecha del Torneo Clausura del vecino país. Ronaldo Martínez, delantero paraguayo, nuevamente tuvo una destacada participación en el Fortín, marcando un nuevo doblete, con el aliciente de que lo hizo ante su ex club.

El partido finalizó 2-2, con el equipo local poniéndose en ventaja bastante rápido en primera instancia gracias a Ronaldo, que marcó su primer tanto apenas a los 5 minutos. No obstante, tan solo dos minutos después, otro conocido en nuestro país, Bautista Merlini, ex Guaraní y Libertad, terminó igualando las acciones.

LA GENEROSIDAD DEL PIBE DE LAS RABONAS. Juan Cruz Policella no pecó de egoísta, se tomó un segundo de más ante la salida de Cozzani y tocó la pelota para Ronaldo Martínez, que no falló ante el arco vacío y marcó su primer gol de la noche en el 2-2 de Vélez vs. Platense. pic.twitter.com/ruL7hB80tN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026

En el segundo tiempo, el canterano de Cerro Porteño volvió a poner arriba a los de Liniers, esto ya a las 54, pero cerca del final, aproximadamente a los 88, Franco Zapata volvió a empatar para que el marcador ya no se moviera.

¡¡UNA DEFINICIÓN DIGNA DE RONALDO!! ¡¡SÍ, DEL BRASILEÑO!! Ronaldo Martínez recibió de Simón Escobar (el pibe que formó parte de la gira de amistosos previos al Mundial con la Scaloneta) y definió con muchísima clase, para sellar su doblete y el 2-1 de Vélez ante Platense. pic.twitter.com/Jiz0vcBaG0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026

Ronaldo Martínez fue una de las figuras principales del Platense que, de manera histórica y sorpresiva, terminó siendo el campeón del fútbol argentino el año pasado. Esto le valió ir a Talleres de Córdoba, en donde no se destacó demasiado, para luego llegar a Vélez en este segundo semestre, en donde parece haber recuperado rápidamente su mejor versión.