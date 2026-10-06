[VÍDEO] Ronaldo On Fire: marcó un nuevo doblete para Vélez

Este lunes, el Vélez Sarsfield argentino recibió a Platense en el José Amalfitani de Liniers en una nueva fecha del Torneo Clausura del vecino país. Ronaldo Martínez, delantero paraguayo, nuevamente tuvo una destacada participación en el Fortín, marcando un nuevo doblete, con el aliciente de que lo hizo ante su ex club.
El partido finalizó 2-2, con el equipo local poniéndose en ventaja bastante rápido en primera instancia gracias a Ronaldo, que marcó su primer tanto apenas a los 5 minutos. No obstante, tan solo dos minutos después, otro conocido en nuestro país, Bautista Merlini, ex Guaraní y Libertad, terminó igualando las acciones.
En el segundo tiempo, el canterano de Cerro Porteño volvió a poner arriba a los de Liniers, esto ya a las 54, pero cerca del final, aproximadamente a los 88, Franco Zapata volvió a empatar para que el marcador ya no se moviera.
Ronaldo Martínez fue una de las figuras principales del Platense que, de manera histórica y sorpresiva, terminó siendo el campeón del fútbol argentino el año pasado. Esto le valió ir a Talleres de Córdoba, en donde no se destacó demasiado, para luego llegar a Vélez en este segundo semestre, en donde parece haber recuperado rápidamente su mejor versión.