ANDE prepara refuerzo de cuadrillas ante posibles tormenta vai ¡A prepararse nomás! Ante el anuncio de posibles tormentas fuertes para los próximos días, la ANDE ya tiene listo su operativo para hacer frente a ev…

La ANDE se prepara avei ante amenaza de tiempo vai.

¡A prepararse nomás! Ante el anuncio de posibles tormentas fuertes para los próximos días, la ANDE ya tiene listo su operativo para hacer frente a eventuales cortes de luz y daños que puedan dejar los fuertes vientos, lluvias y descargas eléctricas.

La institución cuenta con un Protocolo de Apoyo en Emergencias, que permite meter más personal y cuadrillas al ruedo cuando la situación se complica, con el objetivo de reponer la electricidad lo más rápido posible.

El operativo tiene tres niveles, dependiendo de qué tan jodido sea el temporal:

Código Amarillo: se suman 20 cuadrillas para reforzar los trabajos.

Código Naranja: el número sube a 30 cuadrillas adicionales que salen a las calles para atender los problemas.

Código Rojo: es el nivel más fuerte y se activa cuando hay cortes masivos y daños importantes en las instalaciones eléctricas. En este caso, la ANDE puede movilizar 40 cuadrillas adicionales o incluso más, especialmente en los puntos críticos de Asunción y Central.

Las cuadrillas de refuerzo ya cuentan con la logística necesaria para trabajar directamente en las zonas afectadas y dar una mano a los equipos que permanecen en alerta. La ANDE también pide a la ciudadanía tomar todas las precauciones durante la tormenta.

Una de las principales recomendaciones es desenchufar los electrodomésticos y equipos electrónicos mientras dure el temporal, especialmente cuando hay mucha actividad eléctrica, para evitar que sufran daños por los picos de tensión.