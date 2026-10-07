¡Apenami! Mirá la propuesta que recibió el nutricionista Chris Ferreira

Chris comentó que recibió el mensaje de una productora de ¡Hollywood!, para hacer un programa tipo reality voi.
“El mensaje decía: ‘Chris, queremos probar contigo unos ocho episodios de tu propio reality show donde te seguimos con cámaras’, es algo fuera de la nutrición, es un poquito de nutrición seguro, pero no le importa a nadie”, gatilló el nutri.
El también creador de contenidos explicó que va a ser él mismo, “Es Chris siendo Chris . Y a mí me da demasiado quiero hacer, pero tengo miedo ¿Qué pasa si no mira nadie?”, tiró.
“El tema si van a querer verme a mí fuera de un contexto de nutrición, en mi día a día con cámaras por todos lados siguiéndome, ¿tipo, te interesa? Diganmee la verdad, yo demasiado quiero hacer, pero ¿para qué voy a hacer si es que nadie va a mirar? ¿Entienden mi punto?”.
Chris explicó que está entusiasmadísimo pero está con mucho miedo avei, “tengo mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo estoy cagadísimo en las patas, porque ¿qué pasa si me voy y me estrello así y es una total vergüenza?”.
El compatriota residente en yanquilandia comentó que le habían pedido que guarde el secreto pero no pudo aguantarse las ganas de contar ndaje la novedad, “espera un poquito más para contar, pero amiga, no puedo guardar el secreto y simplemente quiero que me digas si me vas a acompañar o nos quedamos acá en estas cuatro paredes hablando de dieta que no hace nadie”, tiroteó finalmente.