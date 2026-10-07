Atrapan a un trans por un caso de sextorsión La víctima llegó a pagar G. 5 millones al extorsionador.

Un horrendo caso de sextorsión terminó con la detención de un joven trans en pleno centro de San Lorenzo. El detenido fue identificado como Alexis G. V. (26), atrapado tras un operativo impecable.

La víctima cayó en la trampa tras un encuentro íntimo y empezó a recibir amenazas de difusión de videos. El chantajista le exigía sumas de dinero para no escracharlo con sus fotos explícitas en las redes.

Por miedo al escandalo, el afectado cedió al chantaje y pagó entre 4 y 5 millones de guaraníes. Sin embargo, la ambición del sujeto no tuvo freno y las presiones siguieron en aumento sin parar.

Desesperado por la angustia, el arriero rompió el silencio y pidió ayuda al Departamento Antisecuestros. El mismísimo comisario general Juan Pereira encabezó el procedimiento para atraparlo con las manos en la masa.

Los agentes le cayeron de sorpresa en plena vía pública y le cortaron de raíz el negocio del chantaje. El extorsionador terminó bien guardado en la celda y la víctima por fin pudo respirar aliviada.