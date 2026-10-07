Bomberos rescataron a un michi que cayó a un pozo de 16 metros

Un hermoso bigotudo cayó accidentalmente a un pozo de unos 16 metros de profundidad en el barrio Ciudad Nueva de Tomás Romero Pereira, y se tuvo que llamar a los Bomberos para sacarlo del lugar.
Los voluntarios llegaron rápidamente y se pusieron manos a la obra. Con mucho cuidado y realizando las maniobras necesarias, uno de los rescatistas logró bajar hasta el fondo del pozo y sacar sano y salvo al pobre michi.
Por suerte, el animal no sufrió lesiones de consideración y, tras el operativo, fue entregado nuevamente a sus dueños, quienes agradecieron a los bomberos por la rápida respuesta.
Una vez más, los Bomberos Voluntarios demostraron que están al pie del cañón no solo cuando hay incendios o accidentes, sino también cuando algún integrante de cuatro patas de la familia necesita ayudita.