Bomberos rescataron a un michi que cayó a un pozo de 16 metros Un hermoso bigotudo cayó accidentalmente a un pozo de unos 16 metros de profundidad en el barrio Ciudad Nueva de Tomás Romero Pereira, y se tuvo que …

Un hermoso bigotudo cayó accidentalmente a un pozo de unos 16 metros de profundidad en el barrio Ciudad Nueva de Tomás Romero Pereira, y se tuvo que llamar a los Bomberos para sacarlo del lugar.

Los voluntarios llegaron rápidamente y se pusieron manos a la obra. Con mucho cuidado y realizando las maniobras necesarias, uno de los rescatistas logró bajar hasta el fondo del pozo y sacar sano y salvo al pobre michi.

Por suerte, el animal no sufrió lesiones de consideración y, tras el operativo, fue entregado nuevamente a sus dueños, quienes agradecieron a los bomberos por la rápida respuesta.

Una vez más, los Bomberos Voluntarios demostraron que están al pie del cañón no solo cuando hay incendios o accidentes, sino también cuando algún integrante de cuatro patas de la familia necesita ayudita.